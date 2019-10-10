Нур-Султан, , 12:25 — REGNUM Улан-Батор заинтересован в развитии сотрудничества с Нур-Султаном и выведении его на качественно новый уровень. Об этом 10 октября заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, сообщает агентство «Казинформ».

Во время переговоров стороны обсудили взаимодействие в горнорудной промышленности, строительстве, переработке и производстве продуктов животноводства, а также в сфере транспорта.

Мамин предложил выработать план по активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран на 2021−2024 годы. Премьер-министр Казахстана также отметил необходимость проведения регулярных культурных и спортивных мероприятий.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $80 млн. С 10 по 12 октября премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух находится в Нур-Султане с официальным визитом.

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