Киев, 10 октября 2019, 12:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможность выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Киеве праворадикалы и партия «Европейская солидарность» организовали протест против выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера». При этом радикалы «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 40 человек) вошли в Золотое, выступая против разведения войск.