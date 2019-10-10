Киев, , 12:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможность выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

«Тикают часики, а вместе с ними люди. Ежедневно — люди, люди, ежедневно нет этих людей. Кто-то выезжает, кто-то гибнет на линии соприкосновения… Поэтому мы спешим, нужно остановить войну. И когда кто-то кричит, что это предательство. Я думаю, что предательство — делать все, чтобы не дать мне возможность выполнить мне президентские обязанности и мои президентские обещания — прекращение войны, снижение до нуля количества убитых. Я думаю, что это предательство», — сказал Зеленский.

При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.

«Мы будем это обсуждать на нормандском формате. Я уже говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе. Может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Киеве праворадикалы и партия «Европейская солидарность» организовали протест против выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера». При этом радикалы «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 40 человек) вошли в Золотое, выступая против разведения войск.