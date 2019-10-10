10 октября 2019 | Время чтения 11 мин

Сабур Рустами, , 12:23 — REGNUM Таджикистанцы в следующем году будут выбирать президента и членов нижней палаты парламента республики. Дискуссии, хоть и не горячие, в основном разворачиваются вокруг выбора будущего президента. Вернее, споры идут о том, кто же из членов семьи нынешнего президента взойдет на трон. На поверхность всплывет имя Рустами Эмомали, сына действующего президента. В первую очередь это связано с внесенными в 2016 году под него конституционными изменениями. В таджикском сегменте всемирной паутины и СМИ часть политологов и экспертов старается убедить друг друга в том, что всё уже предрешено и не стоит ожидать предвыборных интриг и/или поствыборных сюрпризов. Основная масса населения республики и сторонние наблюдатели также уверены в этом.

Таджикистан

Действительно, 3 года назад, безоговорочно выполняющий волю Рахмона парламент единогласно принял поправки к 65-й статье конституции Таджикистана, предоставляющие его сыну Рустаму Эмомали возможность сесть в президентское кресло при необходимости. Рустаму в 2020 году исполнится полных 31 год. До 2016 года конституция разрешала претендовать на пост главы государства лицам не моложе 35 лет, а теперь внести свою кандидатуру могут граждане от 30 лет. Так что конституционные препятствия с пути Рустама Эмомали убраны.

Однако Рахмон, как опытный политик, видимо подстраховался и на всякий случай обезопасил и себя — в том же году парламентом были приняты другие поправки в основной закон, дающие возможность самому Рахмону править неограниченно. В частности, теперь та же статья конституции Таджикистана гласит:

«Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи («Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд»), не распространяются на основателя мира и национального единства — лидера нации. Правовой статус и полномочия основателя мира и национального единства — лидера нации определяют конституционный закон».

Конечно же «основателем мира и национального единства — лидером нации» является Эмомали Рахмон.

Справедливости ради, необходимо подчеркнуть, что эти самые «мир и национальное единство» в охваченном гражданской войной Таджикистане были достигнуты благодаря России в первую очередь и Ирану. Об этом недавно говорил и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Даже на уровне ООН зафиксировано, что к миру властей Таджикистана (Эмомали Рахмона (тогда — Рахмонова) и ОТО (Объединённую таджикскую оппозицию) привели Россия и Иран. Да и первые переговоры в 1994 году начались в Москве и мирное соглашение 27 июня 1997 года было подписано в Москве.

Как бы там не было, несмотря на то, что де-факто основу «мира и национального единства» заложили в Москве, в Таджикистане теперь действует закон, который де-юре единоличным «основателем мира и национального единства — лидером нации» провозглашает Эмомали Рахмона.

Таким образом, внесённые изменения в конституцию республики защитят Рахмона и его сына от форс-мажорных обстоятельств, полагают знающие «политическую кухню» Таджикистана люди. «Если с одним из них что то пойдёт не так, то другой встанет у руля», считает один из сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, попросивший не упоминать его имени.

Действительно, многие следящие за ситуацией в этой бывшей советской республике наблюдатели уверены в том, что Рахмон уступит место сыну. О подобном сценарии свидетельствуют не только поправки в конституцию, но и тот факт, что за короткие сроки Рустама перемещали по восходящей в разные структуры власти. Видимо для приобретения практических управленческих навыков и опыта работы. За короткий срок он начал молниеносное восхождение по следующей траектории:

начальник управления организации борьбы с таможенными правонарушениями, а потом заместитель начальника таможенной службы (2011 — 2013 гг.);

начальник таможенной службы Таджикистана (2013−2015 гг.);

директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией (2015−2017 гг.);

с 4 апреля 2017 года мэр города Душанбе.

Параллельно расчищено политическое поле и убраны реальные конкуренты: партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) признан судом террористической организацией и её деятельность запрещенана территории республики). Также, один из влиятельнейших людей республики и пользующихся большим авторитетом бывший мэр города Душанбе и председатель верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев выдавлен из сферы принятия решений. Других претендентов или личностей способных влиять на внутриполитические процессы в республике просто нет.

Кстати, те кто уверены в том, что Рахмон на предстоящих выборах уступит место сыну, муссируют слухи и выбрасывают в публичное пространство фото‑ и видеосъемки того, как Рахмон обхаживал Владимира Путина во время его визита в Душанбе. И это не спроста. Подавляющее большинство таджикистанцев уверены в том, что судьба Таджикистана в руках России, так как, во первых, чуть ли не половина бюджета страны формируется за счёт поступления от трудящихся мигрантов из России. А во вторых, благодаря российской военной базе Таджикистан защищён от внешних угроз. И, наконец, уже давно известно, что таджикский лидер становится особо вежливым к российскому президенту тогда, когда ему что-то нужно.

Однако, не знающие глубинные процессы внутриполитической жизни этой среднеазиатской республики могут быть уверены в том, что Рахмон может отдать кресло сыну или же останется сам. Чуть ли не каждый день просачивается та или иная информация о том, что в королевстве не всё так просто и возможны сюрпризы на восточный манер.

Дело в том, что параллельно с Рустамом на местный «олимп» поднимается и одна из дочерей Рахмона — Озода Рахмон, которая ныне руководит аппаратом президента Таджикистана, своего отца.

Озода, как и Рустам, сделала стремительную карьеру. Однако, в глазах подавляющего большинства таджикистанцев Озода менее привлекательна в роли президента, чем Рустам. И тут роль играет не гендерные предрассудки восточного менталитета. Подавляющее пророссийски настроенное население республики вполне прагматичные высказывают предположения о том, что Озода возможно будет ориентирована на США. Дело в том, что Озода в течении двух лет одновременно обучалась в 2-х университетах — в частном Джорджтаунском католическом (иезуитском) и Мэрилендском. По их окончании с 2005по 2007 годы работала в посольстве Таджикистана в США.

По возвращении из США, она была назначена начальником консульского управления МИДа. А с 2009 года по 2016 год была первым заместителем руководителя МИДа Таджикистана. В 2016 году Рахмон назначил Озоду руководителем своего исполнительного аппарата. Таким образом, она стала чуть ли не самой влиятельной фигурой. Теперь только от неё зависит доступ к первому лицу.

Но, видимо она так и не хочет оборвать связи с США: недавно Рахмон назначил её послом в международной организации «Женщины — политические лидеры» (Women Political Leaders).

Эксперты говорят, что Рахмон старается понравиться Путину, чтобы заручиться его поддержкой и использовать его влияние для продвижения сына на международную восточную сцену. А с другой стороны, он прилагает усилия для продвиженияОзоды на международную западную сцену. Возможно, что Рахмон планирует изменит конфигурацию власти таким образом, чтобы оба его чада были у власти. Как бы там не было, на лицо попытки заручится поддержкой и близкой России и далёкого США.

Тем временем, Рустам и Озода всё агрессивнее склоняют влиятельные ресурсы республики на свою сторону. Подобная активность уже начала порождать конфликтные ситуации не только в среде влиятельных кланов и бизнесменов, но и внутри самой «семьи». Дело дошло до того, что отдельные члены «семьи» негласно начали «выносить ссор из избы» с целью дискредитации конкурирующей стороны и упрочения своей позиции. Просачиваются слухи компрометирующие то Озоду, то Рустама. Например, когда Эмомали Рахмон перед телекамерами уволил начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода, стали муссироваться слухи о его любовных связях с Озодой. Выяснилось, что ранее Шахбоз, сын начальника национального кардиологического центра республики, работал водителем у семьи Озоды — возил её детей в школу и обратно. Через некоторое время он уже в звании лейтенанта устроился на работу в таможенной службе, а потом в течение полугода дослужился до полковника и возглавил крупнейший таможенный терминал республики. За 1,8 года Шахбоз приобрёл 3 престижных квартиры в Душанбе, премиальные авто, 16 раз ездил в Европу и т. д. Примечательно, что после того как Рахмон публично озвучил всё перечисленное и заставил Шахбоза написать заявление об увольнение с работы прямо перед телекамерами. Но, через некоторое время он не только вернулся на работу, но пошёл на повышение и стал руководить другой структурой. И всё это связывают с Озодой.

Конечно же, распространяются слухи и про Рустама. В частности, возобновились подзабытые разговоры о том, что он когда то стрелял в своего дядю — тогдашнего самого могущественного человека республики Хасана Асадуллозода.

Кроме того, почти каждый месяц возникают конфликтные ситуации с кем-нибудь из зятьев, сватов или иных близких Рахмона и они быстро становятся достоянием общественности.

Из-за создавшейся ситуации и неопределённости многие начали выводить свои активы из республики. Один из успешных таджиков, сколотивший в России своё богатство, несколько лет назад начал инвестировать в экономику Таджикистана, сблизившись с одним из влиятельных членов «семьи». Через некоторое время другой член «семьи» начал оказывать на него давление с целью привлечения его финансовых ресурсов в свои проекты. Подобное «внимание» привело к тому, что тот бизнесмен не смог сориентироваться и впал в немилость — потеряв часть вложенных денег, вернулся в Россию.

Как бы там не было, Рахмон крепко держит бразды правления в своих руках и пока ему удаётся погасить любой очаг напряжённости. Хотя, видимо и он устал от постоянно нарастающего напряжения вокруг себя. Поэтому, на прошедшем в конце сентября мероприятии своей народно-демократической партии (НДПТ), он потребовал от однопартийцев выдвигать достойных кандидатов. В частности, Рахмон сказал:

«Конечно, в рядах НДПТ таких людей много, мы должны выбрать лучших на пять лет, тем самым осуществить процесс разработки законов, которые будут способствовать развитию нашей любимой страны — независимого Таджикистана».

Однако, каких бы «достойных кандидатов» не выбирали, видимо, напряжение будет нарастать. Тому виной не только проблемы окружения Рахмона, но и тот факт, что активизация геополитических игроков нарастает. Тому пример недавнее посещение помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера в соседний Ташкент. Купер в открытую заявлял, что американцы намерены заново открыть «северный коридор». То есть фактически американские военные хотят базироваться в Средней Азии. Конечно же, это не может устраивать страны ШОС. Хотя Купер не говорил о Таджикистане, но последний входил в «северный коридор». Аналитики утверждают, что Китай сильно раздражён из-за такого нахальства американцев и стал ещё активнее инвестировать в республики Средней Азии. В частности, в Таджикистане китайцы всё агрессивнее закупают золотые прииски, промышленные объекты, вкладывают в инфраструктуру и арендуют земли. Интересно, что подавляющее большинство таджикистанцев против активизации как американцев, так и китайцев. Они уверены, что для таджиков лучшим вариантом является присутствие России.

Кстати, если учесть, что Озода училась и работала в США, то можно понять тех, кто думает, что американцы заинтересованы в ней и возможно будут использовать свои возможности для её продвижения. Политолог Ульмас Рахмони уверен, что не спроста власти Таджикистана выдавили иранцев и их место заняли саудиты. Он говорит, что

«США используя суннитскую Саудовскую Аравию и её большие финансовые возможности, с лёгкостью вытеснили шиитский Иран из Таджикистана и теперь путём подкупа влиятельных, но по международным меркам не очень богатых людей, из окружения Рахмона, могут продвигать своего человека (Озоду) и свои интересы».

Примечательно, что у Озоды Рахмон есть свой фонд «Лона», первые безвозмездные вливания в который сделали когда-то именно шейхи-саудиты.

Действительно, «не зря же Международная кризисная группа (International Crisis Group/ICG) считает Озоду Рахмон «более компетентной в государственных делах», — подчеркивает политолог. Этой организацией был подготовлен специальный доклад, посвящённый предстоящим президентским выборам в Таджикистане. Авторы доклада описывают Рустама Эмомали в негативных тонах, в то же время как приукрашивают его сестру Озоду Рахмон.

Международная кризисная группа (International Crisis Group/ICG) созданная в 1995 году работает в разных странах и создавая аналитические отчеты, сделала заключение, что у Рустама меньше необходимых навыков государственного администрирования, чем у Озоды.

Таким образом, хотя и причисляют Таджикистан к странам, не имеющим опыта высокой степени политической конкуренции, от которой не стоит ждать политических интриг, он может преподнести интересные сюрпризы. И никто на сегодняшний день не может сказать наверняка, какую партию будет играть Эмомали Рахмон.