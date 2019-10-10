Вильнюс, , 12:21 — REGNUM

Парламентская комиссия, которая расследует связи депутата Сейма от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирины Розовой с российскими дипломатами, которые по утверждению политиков являются «российскими разведчиками под дипломатическим прикрытием», не успеет представить свои выводы до 1 декабря 2019 года и просит продлить своё расследование, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября.

Об этом в Сейме Литвы заявил председатель комиссии, глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас. Политик об этом сообщил сразу после трёхчасового закрытого совещания с руководителем литовской госбезопасности Дарюсом Яунишкисом, который представил комиссии секретную информацию ДГБ Литвы о Розовой.

Сам Яунишкис не комментировал содержание данных своей спецслужбы, но признал, что за Розовой ДГБ Литвы «наблюдает давно». На каком основании проводилась прослушка телефонных разговоров и иное наблюдение, была ли дана санкция суда, он не уточнил.

В свою очередь Гайжаускас мотивирует просьбу о продлении расследования слишком большим объёмом информации от ДГБ Литвы, которую парламентские расследователи попросту не успеют обработать и в ней разобраться до 1 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы началось внутреннее расследования деятельности депутата от правящей фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, представительницы Русского альянса Ирины Розовой, которую оппозиционные консерваторы и либералы подозревают в «нелояльности» к государству. Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, являются кадровыми российскими разведчиками.

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