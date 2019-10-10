Киев, , 12:41 — REGNUM Российская журналистка Юлия Юзик, вернувшаяся в Москву из Ирана, поблагодарила всех за поддержку и помощь в освобождении. Сообщение об этом опубликовано 10 октября на её странице в Facebook.

Юзик написала, что пока может оставить лишь короткое сообщение, так как её средства связи остались в Иране. По её словам, после предъявленных обвинений «живыми из иранской тюрьмы не выходят». При этом журналистка не уточнила, в чём именно её обвиняли.

Освобождению способствовал поднятый шум и то, что её «буквально отбили» у иранских властей. Юзик поблагодарила всех, кто был причастен к её освобождению.

«Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, Юзик прилетела в Москву утром 10 октября. Власти Ирана объяснили её арест 2 октября проблемами с визой.

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