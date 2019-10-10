Амстердам, , 12:18 — REGNUM Политики из голландских партий Христианско-демократический призыв (ХДП) и Политическая реформатская партия (ПРП) выразили сомнения по поводу данных об объёмах выделения азота в стране, предложенных Национальным Институтом по здравоохранению и окружающей среде (ИЗОС). Об этом пишет местная газета Algemeen Dagblad.

Речь идёт о данных, которые легли в основу предложенных правительством мер по снижению этих выделений.

Однако голландские аграрии сомневаются в правильности сделанных ИЗОСом расчётов, поскольку правительственные меры, в частности, предусматривают уменьшение (за выкуп) количества ферм в стране. Политики христианских партий, традиционно тесно связанных с аграгрным сектором, разделяют эти сомнения. В частности, член парламента от партии ХДП Хёртс (Geurts) заявил, что ИЗОС должен быть более открытым о своей методике, которая легла в основу его расчётов, и что правительству следовало бы проверить эту методику. В свою очередь, член парламента от партии ПРП Стоффер (Stoffer) считает, что правительственные меры по решению азотной проблемы сильнее ударяют по аграриям, чем, к примеру, по автомобилистам. По его мнению, это недопустимо.

Со своей стороны ИЗОС отмечает, что ему уже приходилось сталкиваться с упрёками в том, что его методика непрозрачна. Однако, по мнению института, его методика научно проверена и подтверждена. Отсутствие же полных данных об объёмах выделения азота на сайте института объясняется тем, что речь идёт о слишком большом объёме материала. Поэтому институт приглашает исследователей проверить все данные в его офисе.

Министерство сельского хозяйства приветствует готовность ИЗОСа предоставить полную открытость в отношении своих данных. По мнению представителя министерства, открытость — обязательное условие для любых дискуссий на эту тему.