* запрещённая в России организация

Могадишо, , 12:18 — REGNUM Согласно пресс-релизу государственных СМИ Джуббалэнда, местные органы власти провели несколько спецопераций в деревнях Кабалла и Бироле, примерно в 55 км к востоку от города Кисмайо, регион Нижняя Джубба. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

По сообщениям спецслужб Джуббалэнда, в результате успешной спецоперации были ликвидированы 20 боевиков террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также несколько боевиков были тяжело ранены.

Командир 1-го батальона джуббаландского кхияара (армейского полка) Абди Мохамед заявил, что уничтожены были боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавлявшие группу, действовавшую на западе Кисмайо. Они были ответственны за подрывы наземных мин в Тасмире и Адани, когда там находилась армия Сомали.

Силы Джуббалэнда теперь контролируют и защищают деревни, ранее находившиеся под контролем террористической группировки. В «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще никак не прокомментировали утверждение властей Джуббалэнда о ликвидации террористов.