Люксембург, , 12:17 — REGNUM На товары из Соединённых Штатов Европейский союз может ввести санкции. Об этом сегодня, 10 октября, перед заседанием Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов в Люксембурге заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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Он уточнил, что на такой шаг ЕС пойдёт в том случае, если торговый конфликт с Вашингтоном вокруг субсидий ЕС в авиационную отрасль не будет урегулирован.

«Американская администрация должна знать, что в случае отсутствия урегулирования, у Европы не будет другого выбора, кроме как ввести санкции», — подчеркнул глава французского финансового ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, спор насчёт субсидий стран Евросоюза для авиакорпорации Airbus Соединённые Штаты ведут с 2004 года. США утверждают, что субсидирование компании Airbus — конкурента американской Boeing — несёт ущерб для экономики Соединённых Штатов.

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В апреле 2019 года торговый представитель США Роберт Лайтхайзер предложил ввести пошлины на продукцию авиастроения из Евросоюза в ответ на намерения ЕС выделить субсидии авиакорпорации Airbus. 2 октября арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

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