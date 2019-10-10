* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:15 — REGNUM Один из бывших командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сайед Мохаммад Акбар Ага заявил, что правительство Исламской Республики Афганистан и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели обмен пленными.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в рамках этого обмена талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили трех пленных индийских инженеров, а афганское правительство 11 членов группировки, включая нескольких лидеров.

Согласно информации источников, среди освобождённых членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся бывший губернатор провинции Кунар (столица провинции — Асадабад) Шейх Абдул Рахим и бывший губернатор провинции Нимруз (столица провинции — г. Зарандж) Абдул Рашид Белудж.

На данный момент ни официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни официальные представители афганского или индийского правительств никак не прокомментировали данную информацию.