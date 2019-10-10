Ереван, , 12:15 — REGNUM Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, потерям среди гражданского населения, большому потоку переселенных и, наконец, к новому гуманитарному кризису. Особую тревогу вызывает ситуация с национальными и религиозными меньшинствами. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с военным вторжением Турции на северо-восток Сирии.

Здание МИД Армении mfa.am

«Это военное вторжение также представляет собой непосредственную угрозу серьезных и массовых нарушений прав человека на основе идентичности. Армения призывает принять эффективные международные меры для прекращения военного вторжения, предотвращения массовых зверств и защиты населения Сирии, приграничной с Турцией.

Армения поддерживает целостность и суверенитет Сирии и призывает воздерживаться от военных посягательств на Сирию и ее народ. Армения будет продолжать оказывать гуманитарную помощь дружественному сирийскому народу на месте».

В свою очередь премьер-министр Армении на заседании правительства страны заявил: «Армения осуждает акт военного вторжения Турции в Сирию. По нашим оценкам, это действие еще более углубит гуманитарный кризис в Сирии. Призываем международное сообщество предпринять действенные меры по прекращению этого незаконного действия, защитить права национальных и религиозных меньшинств».Он также сообщил, что Армения успешно осуществляет в Алеппо гуманитарную миссию. «Мы продолжим эту миссию», — сказал Пашинян.