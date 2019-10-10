Тбилиси, , 12:15 — REGNUM «Представители Москвы и «сепаратистских» регионов Грузии в ходе очередного раунда Женевских международных переговоров в очередной раз проявили безответственность и при обсуждении наиболее важных вопросов покинули переговоры», говорится в специальном заявлении МИД Грузии по итогам проходившего в Женеве 8−9 октября 49-раунда переговоров.

По информации министерства, грузинская делегация на этот раз сделала особый акцент на деструктивных и провокационных действиях «оккупантских сил» на граничащей с «Цхинвальским регионом» территории, в том числе на процессе «незаконной бордеризации» у грузинского села Чорчана, и на тяжелых гуманитарных последствиях закрытия так называемых пропускных пунктов между Грузией и Южной Осетией.

Среди остальных рассмотренных в Женеве тем, по информации грузинского внешнеполитического ведомства, также были тяжелые гуманитарные последствия «оккупации и фактической аннексии» Абхазии и Южной Осетии, проводимые Россией на этих территориях «незаконные учения» и усиленная милитаризация, проблемы безопасности, факты нарушения прав пострадавшего от конфликта грузинского населения, этночистка и дискриминация по этническому признаку жителей Ахалгорского и Гальского районов. Так же традиционно было выдвинуто требование исполнения правосудия и наказания убийц погибших в Абхазии и Южной Осетии либо на границах с ними граждан Грузии — Давида Башарули, Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория.

Сопредседатели переговоров и представители США поддержали большинство требований грузинской стороны к России и призвали ее и власти Сухума и Цхинвала «открыть все так называемые переходы и не препятствовать свободному передвижению местного населения». А также подчеркнули необходимость немедленного и безоговорочного возобновления встреч в Гали и Эргнети в рамках МПРИ.

«Важнейшей темой переговоров было безопасное и достойное возвращение беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона… Но участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали вновь проявили безответственный подход и покинули переговоры при обсуждении этого важнейшего вопроса повестки дня», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Следущий раунд Женевских переговоров должен состояться 10−11 декабря. Этот формат переговоров был создан на основании заключенного между Грузией и Россией при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года соглашения о прекращении огня. Дискуссии проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых рассматривает вопросы безопасности и стабильности на «оккупированных территориях», а вторая — факты нарушения прав человека и гуманитарные проблемы.