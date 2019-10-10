* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:14 — REGNUM Официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) в результате операции, проведенной военно-воздушными силами Афганистана, был ликвидирован Хаджи Сабир, теневой судья движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вышеупомянутом регионе.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Хваджа Гхар провинции Тахар.

По словам официальных представителей 217 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате авиационного удара военно-воздушных сил также было убито 11 рядовых членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.