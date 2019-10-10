* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 12:14 — REGNUM Официальный представитель Национального директората безопасности Афганистана заявил, что на территории провинции Нангахар (столица провинции — Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Эдрис.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официального представителя Национального директората безопасности Афганистана, Мавлави Эдрис был командиром «красного отряда» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения группировки, и несет ответственность за организацию терактов и нападений на правительственные войска на территории провинции Газни (столица провинции — город Газни) и некоторых других провинций.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.