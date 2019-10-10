Киев, 10 октября 2019, 12:17 — REGNUM «Силой и дурак может», — ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
Зеленский сообщил, что встречался с радикалами, и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».
Напомним, после согласования Украиной «формулы Штайнмайера» и начала процесса разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, ряд экстремистских группировок сообщили, что на позиции, оставленные ВСУ, придут «добровольцы».
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