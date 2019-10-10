Киев, , 12:17 — REGNUM «Силой и дурак может», — ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

«С «ветеранами» нужно разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента», — рассказал он.

Зеленский сообщил, что встречался с радикалами, и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».

«Говорить надо, но давайте будем честными. Если там есть «ветераны»… и они вооружены — это неправильно», — добавил Зеленский.

Напомним, после согласования Украиной «формулы Штайнмайера» и начала процесса разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, ряд экстремистских группировок сообщили, что на позиции, оставленные ВСУ, придут «добровольцы».

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