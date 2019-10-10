* Аль-Каиды — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 12:13 — REGNUM Официальный представитель Национального директората безопасности Афганистана заявил, что на территории афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Асим Омар.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция по устранению одного из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Муса-Кала провинции Гильменд.

По словам официального представителя Национального директората безопасности Афганистана, Асим Омар был лидером террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории индийского субконтинента и руководил деятельностью всех боевиков на территории вышеупомянутого региона.

В момент проведения операции Асим Омар находился в одном из укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе операции было также ликвидировано несколько боевиков обеих группировок.