Киев, , 12:13 — REGNUM Украина готова вести переговоры с Россией в рамках минского или нормандского форматов. Об этом 10 октября в Киеве на пресс-марафоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«У нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией в нормандском формате… Так как мы хотим завершить эту войну, у бывшей власти такого мощного желания как у нас, такого мощного давления на это не было. Мы готовы говорить. Мы готовы говорить по телефону, в нормандском формате, в Минске», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев готов вести переговоры с Россией в рамках расширенного нормандского формата».

«Я откровенно говорю: «Хотите, давайте другой формат, привлекайте к нормандскому формату больше стран. Мы готовы». Мы должны вернуть территорию и завершить войну. Если мы не сможем это сделать, на мое место придут другие, спокойно. Придут другие, пусть они это сделают. Может, будут лучшими», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нью-Йорке президент Зеленский заявил, что Киев привлечет США и другие страны к переговорам с Кремлем, если нормандский формат «не будет работать». Он также уточнил, что ближайшая встреча «нормандской четверки» пройдет без участия США.