Киев, , 12:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «Россия не является стороной конфликта в Донбассе».

Он отметил, что РФ также должна дать гарантии разведения войск, поскольку Россия является участником трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Они должны гарантировать разведение войск. Они участники минского процесса, они участники трехсторонней группы. Именно в трехсторонней группе говорится об этих моментах, поэтому они должны гарантировать», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что представители «ДНР и ЛНР есть в минском процессе».

«Они там сидят, они тоже участвуют, но они не в трехсторонней группе. Это какая-то глупость. Они не члены трехсторонней группы, но они что-то решают. Это всё — большой проблемный политический театр, который мы хотим перевести в предметную плоскость», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, 1 октября в Минске украинская сторона направила письмо в ОБСЕ с подписью второго президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о готовности выполнять Минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Подобного рода письма ОБСЕ получила от России, ДНР и ЛНР.