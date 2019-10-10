Киев, 10 октября 2019, 12:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «Россия не является стороной конфликта в Донбассе».
Он отметил, что РФ также должна дать гарантии разведения войск, поскольку Россия является участником трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Он напомнил, что представители «ДНР и ЛНР есть в минском процессе».
Как сообщалось, 1 октября в Минске украинская сторона направила письмо в ОБСЕ с подписью второго президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о готовности выполнять Минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Подобного рода письма ОБСЕ получила от России, ДНР и ЛНР.