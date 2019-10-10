Киев, , 12:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что всенародных референдумов «по поводу того или иного закона» в стране проводиться не будет.

Об этом он заявил сегодня, 10 октября, во время пресс-марафона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский сделал такое заявление, обсуждая ситуацию в Донбассе, но не уточнил, относится ли сказанное только к урегулированию этого конфликта, или же ко всем нынешним «острым» вопросам политической повестки (например, продаже земли).

Президент также заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который должна разработать Рада, будут обсуждать с обществом и журналистами, однако не уточнил, в какой форме состоится такое обсуждение.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» обратилась к Зеленскому с официальным призывом перед принятием закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения провести всеукраинский референдум.