Варшава, , 12:18 — REGNUM Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш выступил за отмену экономических санкций в отношении России и за сохранение политических. Такое заявление он сделал 10 октября в эфире телеканала TCN.

«Сегодня я считаю, что политические санкции в отношении России должны сохраняться, а экономические санкции должны быть отменены», — заявил Косиняк-Камыш.

Также он подчеркнул, что в настоящее время антироссийские экономические санкции не работают.

«Какой эффект дали эти санкции? Российский уголь поставляется, Германия договаривается с Россией», — сказал глава Польской крестьянской партии.

Напомним, Польская крестьянская партия идет на выборы в парламент Польши, которые состоятся 13 октября. При этом она имеет шанс на получение представительств в польском сейме и сенате.

Как передавало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине зимой 2013−2014 годов в ходе киевского майдана и последовавшего за этим референдума о вхождении Крыма в состав России, США, Евросоюз и ряд других стран стали вводить антироссийские санкции в отношении как конкретных граждан Российской Федерации, так и российских компаний.