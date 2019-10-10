Москва, , 12:09 — REGNUM Власти Украины преднамеренно вводят западную общественность в заблуждение, замалчивая срыв процесса разведения сил на линии соприкосновения ВСУ и Донбасса по вине украинской стороны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Киева еще есть шанс поддержать мирный процесс, но если он снова увязнет внутри украинской политической неразберихи, Киев распишется в отсутствии стремления к урегулированию конфликта. Для Донбасса не имеет значения, по какой причине власти Украины вновь саботируют выполнение собственных обязательств, нужен результат, а не пустые слова, которыми жонглирует господин Зеленский в беседе с западными лидерам», — сказал парламентарий.

Отсутствие прогресса в разрешении военного конфликта в Донбассе полностью лежит на руководстве Украины, которое продолжает использовать острую ситуацию в качестве приманки западного покровительства и финансирования, указал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обещала ему попытаться договориться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дате проведения «нормандского саммита». Об этом 9 октября сообщает пресс-служба президента Украины Зеленского.

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