Пекин, , 12:09 — REGNUM Заместитель посла Индонезия в Китае Листьевати заявила, что продолжает обращаться к китайскому правительству, чтобы решить проблему десятка граждан Индонезии, которые стали заказными невестами, сообщает Sindonews.

«Обращаюсь к китайской стороне с просьбой оказать помощь в урегулировании ситуации, особенно связанную с индонезийскими гражданами. 42 жительницы Индонезии всё ещё находятся вместе с китайскими мужьями, но они уже связались с посольством Индонезии с просьбой о помощи», — заявила заместитель посла Индонезия в КНР 10 октября.

По ее словам, эта тенденция развивается как бизнес, поэтому Индонезия и Китай должны уделить первостепенное внимание шагам по предотвращению развития подобного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерству иностранных дел Индонезии удалось репатриировать 14 граждан страны из Китая, ставших заказанными невестами.

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