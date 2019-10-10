Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Церкви комплекса Давид-Гареджи будут открыты для грузинского духовенства с 11 октября. Об этом 10 октября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства, передаёт Первый канал Грузинского телевидения.

Давид-Гареджи Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер рассказал, что 9 октября во время своего официального визита в Баку он затронул этот вопрос в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы все помним, что, к сожалению, есть определенные участки границы между Грузией и Азербайджаном, которые не установлены, это наше постсоветское наследие, и эта проблема не была решена за 25 лет. Президент Азербайджана сказал, чтобы у нас есть история и география, которая нас связывает, и, конечно, я могу полностью согласиться с тем, что география и история не разделяет друзей и партнеров, а наоборот, связывает».

Премьер отметил, что сторонам удалось договориться. В результате церкви комплекса Давид-Гареджи откроются для грузинского духовенства.

Давид-Гареджи — монастырский комплекс, расположенный на территории двух государств — Азербайджана и Грузии.

Напомним, 8 октября Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к премьер-министру Георгию Гахарии, министру иностранных дел Давиду Залкалиани и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури в связи с монастырями Чичхитури и Удабно. Патриарх обратил внимание на то, что Азербайджан ограничил доступ паломников, туристов и священнослужителей в монастыри комплекса Давид-Гареджи — Удабно и Чичхитури, располагающиеся, согласно картам 1936 и 1938 годов, на территории Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия решит вопрос делимитации с Азербайджаном путем переговоров