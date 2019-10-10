Джуба, , 11:55 — REGNUM Лидер оппозиции Южного Судана Риек Мачар прибудет в столицу страны город Джуба 12 ноября для формирования коалиционного правительства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», реализация мирного договора, подписанного в сентябре 2018 года, была отложена на некоторое время. Сторонники Мачара обвиняют власти страны в желании положить конец мирному процессу.

Оппозиционная партия «Народно-освободительного движения Судана», возглавляемая Риеком Мачаром, опубликовала список факторов, которые могут помешать возвращению лидера оппозиции в Джубу: ситуация в области безопасности не будет разрешена, формирование коалиционных вооруженных сил снова будет отложено, проблема разделения власти в провинциях не будет разрешена.