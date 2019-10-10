Канберра, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил обеспокоенность относительно последствий боевых действий, развязанных Турцией на территории Сирии, об этом 10 октября сообщает Associated Press.

«Мы очень обеспокоены осознанием того, чем это может грозить курдскому народу», — подчеркнул Моррисон в комментарии изданию.

Глава австралийского правительства также подчеркнул, что агрессия Анкары может привести к возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала спецоперацию против сирийских курдов к востоку от реки Евфрат. Правительство страны считает повстанцев террористической организацией и отрицает их вклад в борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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