Анкара, , 11:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что подразделения сил специальных операций местного командования внутренних войск провели контртеррористическую операцию в сельской местности района Гюрпынар провинции Ван.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате операции были уничтожены два боевика Рабочей партии Курдистана вместе со своим оружием. В провинции Хаккари также была проведена операция при поддержке с воздуха, в результате которой были уничтожены ещё четыре террориста.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожены или арестованы более 10 тысяч боевиков.