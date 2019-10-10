Анкара, , 11:40 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил: «Пусть никто из вас не предается тревогам в связи с любым развитием событий в регионе. Так как, совсем наоборот, Турция, предпринимая меры по защите национальной безопасности, подготавливает прочную основу для растущей экономики. Интерес к Турции со стороны международных инвесторов — яркое тому подтверждение».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «Заложили основы экономической независимости все вместе. Инвестируйте, вносите свой вклад в производство и занятость. Как правительство мы всегда на вашей стороне. Пожалуйста, не оставляйте наш призыв гласом вопиющего в пустыне, верьте в турецкую экономику и ваш собственный потенциал».

Министр добавил: «Интерес к нашей стране будет расти. Посмотрите — процентные ставки и темпы инфляции снижаются. Растут заказы в промышленном секторе. Продолжите вашу самоотверженную поддержку турецкой лиры».