Тбилиси, , 11:39 — REGNUM В городе Бари откроется консульство Грузии. Также в этом году планируется открыть генеральное консульство в США, в Сан-Франциско. Об планах по открытию консульство и посольства 10 октября на заседании комитета по иностранным делам в парламенте заявил заместитель главы МИД Грузии Михаил Нинуа, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Нинуа рассказал, что к концу текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах откроется посольство Грузии. Открытие посольства Грузии во Вьетнаме откладывается до начала следующего года.

В 2020 году посольство Грузии может открыться в Западной Африке — Сенегале или Гане.