Киев, , 11:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По поводу в целом майдана — я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация на Украине резко обострилась после согласия властей страны на урегулирование конфликта в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Массовые акции протеста состоялись в ряде крупных городов страны, в Киеве 6 октября в центр города вышло до 10 тыс. протестующих. Заявления о несогласии с действиями Зеленского приняли облсоветы почти всех регионов на Западной Украине.