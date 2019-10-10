Исламабад, , 11:32 — REGNUM 9 октября оппозиционная исламистская партия «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» подала заявку в администрацию столицы Пакистана Исламабада на проведение «Марша свободы».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, ранее исламисты заявляли, что цель этого марша, запланированного на конец октября — «свергнуть нелегитимное правительство премьер-министра Имрана Хана». Как отметили в «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)», партия и ее сторонники намерены воспользоваться своим конституционным правом, и, если Марш не будет одобрен, его «не так-то легко будет разогнать».

Напомним, что «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» стремится объединить все оппозиционные партии для «свержения правительства». «Народная партия Пакистана» уже выразила готовность участвовать в демонстрации.