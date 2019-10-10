Исламабад, , 11:32 — REGNUM 9 октября делегация из Австралии отказалась начинать переговоры о зоне свободой торговли или преференциях для Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе встречи в Исламабаде австралийские чиновники объяснили своим пакистанским коллегам, что «экспортная корзина» Пакистана слишком мала. Так, в 2018 году объем пакистанского экспорта в Австралию составил всего 206,5 миллионов долларов.

Как отмечает информационное агентство, Пакистан надеялся заключить соглашение о свободной торговле или получить преференции на австралийском рынке. На данный момент, это означает элементарный доступ для многих пакистанских товаров, ввоз которых запрещен в Австралии. Так, Исламабад добивается разрешения на экспорт фруктов, мяса и морепродуктов. В свою очередь, Канберра хочет, чтобы Пакистан открыл свой рынок зерновых и бобовых.