Исламабад, , 11:31 — REGNUM 9 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад и Пекин действуют в рамках «общей стратегии» по проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что общий подход был выработан на заседании Совета по правам человека в Женеве. В ходе заседания Пакистан обвинил Индию в массовых нарушениях прав человека в Кашмире после лишения штата особого статуса. По словам Шаха Мехмуда Куреши, КНР поддерживает позицию Пакистана по вопросу статуса Кашмира, что было подтверждено в ходе визита премьер-министра Имрана Хана в Пекин.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.