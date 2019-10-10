Туркмения, , 11:31 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие во встрече Совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ в узком формате, которая проходит в МИД Туркмении. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ 10 октября.

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«Сергей Лавров прибыл в МИД Туркменистана для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания министры планируют принять программу действия по активизации партнёрства между министерствами иностранных дел Содружества. Кроме того, главы МИД согласуют документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ, в том числе обращение к народам Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой отечественной войне.