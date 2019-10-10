Вашингтон, 10 октября 2019, 11:35 — REGNUM Печальное время наступило для США, считает сенатор-демократ Боб Менендес, комментируя новость о вводе турецких войск на территорию Сирии. Своими соображениями о происходящем политик делится в твиттер-аккаунте.
Менендес подчеркивает, что американские солдаты неустанно тренировались и сражались вместе с курдами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, по словам госсекретаря США Майка Помпео, США не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии — хотя, подчеркнул он, беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым».