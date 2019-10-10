Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Печальное время наступило для США, считает сенатор-демократ Боб Менендес, комментируя новость о вводе турецких войск на территорию Сирии. Своими соображениями о происходящем политик делится в твиттер-аккаунте.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Менендес подчеркивает, что американские солдаты неустанно тренировались и сражались вместе с курдами против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп (глава США Дональд Трамп) оставляет наших союзников умирать от рук турецких военных. Президент сильно опозорил нашу страну… снова». Боб Менендес «Теперь президент(глава США Дональд Трамп) оставляет наших союзников умирать от рук турецких военных. Президент сильно опозорил нашу страну… снова».

Напомним, по словам госсекретаря США Майка Помпео, США не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии — хотя, подчеркнул он, беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым».