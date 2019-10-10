Исламабад, , 11:29 — REGNUM 9 октября лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Ашан Икбал подверг жесткой критике премьер-министра страны Имрана Хана за заявления во время иностранного визита.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, общаясь с представителями прессы, Ашан Икбал отметил, что Имран Хан унижает свою страну, заявляя, что она коррумпирована. Глава правительства Пакистана во время визита в Пекин отметил, что хотел бы по примеру председателя КНР «посадить за решетку 500 коррумпированных правительственных чиновников».

Лидер «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» заявил, что 80% населения страны «не видит будущего». Теперь, по словам политика, его партия должна «отомстить» правительству.