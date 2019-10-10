Рим, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о рисках агрессии Турции в Сирии, об этом 10 октября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению главы итальянского правительства, турецкая военная спецоперация принесет дестабилизацию в регион, а также нанесет серьезный ущерб гражданскому населению в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября, международное сообщество резко осудило действия Анкары, однако конкретные шаги по противодействию спецоперации приняты до сих пор не были.