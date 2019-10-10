Джакарта, , 11:24 — REGNUM Бывший вице-премьер Малайзии Анвар Ибрагим выступил с речью в резиденции покойного экс-президента Индонезии Бухаруддина Юсуфа Хабиби в Джакарте, сообщает Kompas.

Анвар Ибрагим, политик от партии народного правосудия Малайзии (PKR), прибыл с рядом представителей партии в резиденцию покойного около 20:00 по местному времени. Тархек Кемаль Хабиби, второй сын Бухаруддина Юсуфа Хабиби, приветствовал делегацию.

Ряд средств массовой информации в Малайзии сообщили, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал уступить свою должность Анвару Ибрагиму. Сам действующий премьер-министр упомянул 3 октября 2019 года, что еще не обсуждал передачу власти. С другой стороны, Анвар Ибрагим подчеркнул, что дискуссии о передаче власти уже проводились, но точная дата еще не была определена обеими сторонами.

Как передавало ИА REGNUM, третий президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби ушел из жизни 11 сентября 2019 года на 84-м году жизни.

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