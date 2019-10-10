Ханой, , 11:21 — REGNUM 9 октября председатель национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган провела официальную встречу с главами диппредставительств зарубежных стран в СРВ.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Нгуен Тхи Ким Нган поздравила всех глав диппредставительств с избранием на должность. Действующие главы диппредставительств будут работать во Вьетнаме в период 2019—2022 гг.

Кроме того, Нгуен Тхи Ким Нган пожелала всем иностранным представителям, которые будут осуществлять свою профессиональную деятельность во Вьетнаме, удачи и достижения крупных успехов, которые положительно повлияют на развитие двусторонних отношений.