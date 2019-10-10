Ханой, , 11:19 — REGNUM 9 октября в Ханое состоялось официальное открытие конференции глав командования военно-морскими силами в рамках АСЕМ (Форум «Азия — Европа»). В конференции приняли участие более 150 представителей из 53 делегаций.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», эта конференция является крупнейшей площадкой в сфере морской безопасности на пространстве азиатско-тихоокеанского региона.

Ожидается, что конференция продлится три дня. Среди обсуждаемых вопросов: морская безопасность, обеспечение безопасности торговых морских путей, борьба с пиратством и др.