Татарск, Новосибирская область, , 11:17 — REGNUM Бывшего главу Татарского района Новосибирской области Валерия Н. приговорили к двум годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, повлекшего нарушение прав детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Установлено, что в бюджете района на 2013 год были утверждены средства на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на строительство служебного жилья. По итогам пяти открытых аукционов между администрацией Татарского района и ОАО Корпорация «СтройСиб» были заключены пять муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. При это три контракта не были зарегистрированы. Зная об этом, а также о том, что оплата по договорам производится только после принятия объекта долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию, глава района лично подписал реестры платежных поручений на сумму более 35 млн рублей. В итоги деньги были перечислены в «СтройСиб».

В итоге, дома не построены, срок исполнения по муниципальным контрактам истек, а ОАО Корпорация «СтройСиб» в 2015 году признана банкротом.

Экс-чиновник приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.