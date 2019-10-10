Тегеран, , 11:12 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран будет готов поддержать Саудовскую Аравию в решении региональных проблем только в том случае, когда она перестанет убивать мирных людей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, Иран всегда был готов вести переговоры со странами-соседями для поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке. План президента Ирана Хасана Рухани «Ормузская мирная инициатива» является доказательством этого. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что жертвами Саудовской Аравии продолжают оставаться миллионы жителей Йемена, и Исламская республика будет говорить с ней только после прекращения насилия.

Раннее издание New York Times сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман попросил Ирак и Пакистан склонить Иран к переговорам. Просьба последовала после нападения на два НПЗ в Саудовской Аравии 14 сентября.