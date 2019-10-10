Киев, , 11:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него имеются варианты дат новых встреч «нормандском формате» для решения конфликта в Донбассе. Такое заявление он сделал 10 октября в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня есть варианты дат (для встречи в «нормандском формате»), на которые мы соглашаемся», — заявил президент Украины.

При этом он признал, что без разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе новый саммит в «нормандском формате» не состоится и отметил, что намеревается использовать данный формат для решения вопроса с Крымом.

Отметим, ранее Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что считает своей главной миссией на посту президента Украины прекращение конфликта в Донбассе.