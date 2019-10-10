Ташкент, , 11:10 — REGNUM В Ташкенте в рамках семинара «Важность поощрения и защиты прав молодежи для построения мирных демократических обществ и устойчивого развития», принята Ташкентская декларация о правах молодежи в государствах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС), говорится в сообщении узбекского Наццентра по правам человека.

Семинар проведен Независимой постоянной комиссией по правам человека (НПКПЧ) ОИС, в сотрудничестве с правительством Узбекистана и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Одним из постулатов ислама является то, что старшие поколения служат образцом для подражания для молодого поколения. Также ислам считает молодость самым важным периодом жизни. Исламские общества стремятся формировать людей, которые принимают их основную систему ценностей. Таким образом, исламские принципы гарантируют, что молодые люди могут не только свободно пользоваться всеми своими правами, но и нести ответственность за свои обязательства», говорится в сообщении.

В Ташкентской декларации подчеркивается, что молодежь демонстрирует выдающийся демографический потенциал для государств-членов ОИС, который обеспечивает беспрецедентные преимущества в промышленности, инновациях и глобальном развитии. В то же время подавляющее большинство молодежи, особенно девочки и молодые женщины, сталкиваются с серьезными правовыми, культурными, социальными и экономическими проблемами, которые препятствуют расширению их прав и возможностей.

В семинаре приняли участие представители Центра статистики, экономических и социальных исследований и подготовки кадров для исламских стран, Молодежного форума исламского сотрудничества, Молодежного консультативного совета Совета Европы, Союз молодежи Узбекистана, а также представители государств-членов ОИС и стран-наблюдателей, в том числе эксперты из национальных правозащитных учреждений этих стран.