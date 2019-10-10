Тбилиси, 10 октября 2019, 11:09 — REGNUM Азербайджан и Грузия наметили конкретные шаги по развитию экономического взаимодействия. В ноябре состоится заседание Комиссии экономического сотрудничества двух стран. Об этом 10 октября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в заседании правительства, передает Первый канал Грузинского телевидения.
В заседании правительства премьер подвел итоги своего официального визита в Баку.
Напомним, что 9 октября состоялся первый официальный зарубежный визит в Азербайджан нового премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.
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