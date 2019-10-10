Киев, , 11:13 — REGNUM Вопрос урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе будет обсуждаться в «нормандском формате», а также при встрече президентов России и Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется.

«Встречаться мы можем в двух форматах — «нормандском формате» и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — рассказал он.

Зеленский не уточнил, кто именно выступает против его встречи с Путиным.

Как сообщил телеканал НТВ, ранее глава РФ Путин заявил, что ему не интересно затруднительное положение, в котором оказался Зеленский на Украине после согласования «формулы Штайнмайера».

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