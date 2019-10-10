Ашхабад, , 11:09 — REGNUM Встреча министров иностранных дел стран Туркестана и главы российского МИД прошла в Ашхабаде, сообщает 10 октября агентство Orient.

Встреча состоялась перед началом заседания Совета министров иностранных дел СНГ за рабочим завтраком. Ранее министры встречались в таком формате в апреле 2019 года в рамках заседания СМИД в Москве. Стороны договорились продолжить подобные встречи на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Ашхабаде проходит заседание Совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ. Министры планируют подписать программу действий по активизации партнерства между МИД.

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