Москва, , 11:06 — REGNUM В русских спецслужбах нет органической безжалостности нелюди, которая как раз очень часто встречается в англосаксонских формированиях, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что в задачи спецслужб всего мира входит устранение людей, если этого требует их страна, в этом их долг, честь и обязанность. При этом, неважно, это ЦРУ, разведка Пакистана, Израиля или любой другой страны, в том числе России, если будет издан приказ. Но дело в том, что сегодня в России эти приказы не издаются, а самодеятельность исключена.

«По отношению к жестокости представителей других звеньев других стран, например SAS — Парашютно-десантных войск ее Величества Королевы или определённых структур Израиля, о которых вообще не говорят, все, что происходит с русскими — это не органическая жестокость, а наоборот, со всеми оговорками — невероятная человечность. Сколько не видел этих людей, никогда не видел этих мертвых ледяных, холодных глаз нелюдя-убийцы, которые видел в других странах», — заявил Кургинян, оговорив, однако, что вовсе не считает, что эти страны не имеют право создавать именно таких спецагентов.

В связи с этим, Кургинян отметил, что разговор об органической жестокости русских из уст англосаксов, людей культуры Френсиса Дрейка и прочих, видится очень странным, а по сути — омерзительной ложью, которая истребляет сущность вопроса. При этом, в России были великие люди, которые очень многое сделали для своей страны вроде разведчика Павла Судоплатова, который ликвидировал бандеровского руководителя Евгения Коновальца и организовал устранение Льва Троцкого.

«Но внутри всего этого дела сидела какая-то очень человеческая неистребимая нота. Что-то в русских до конца истребить невозможно. Вот в других видели, а в этих нет. Очень жестоких людей видел, совсем жестоких, и все равно людей. А вот то, что я видел в виде нелюди — это, конечно, среди бандеровцев и я видел это среди англосаксов. Вот там очень легко теряется грань между человечность, исполняющей долг и абсолютной нельюдью, которая уже готова на всё», — отметил политолог.

Напомним, что американское издание The New York Times провело «расследование», по результатам которого была опубликована «сенсационная статья» касательно деятельности секретного подразделения ГРУ за номером «29 155», которое якобы специализируется на госпереворотах и дестабилизации ситуации в других странах. По этому поводу офицер военной разведки в отставке и бывший атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве заявил об «Органичной безжалостности русских».