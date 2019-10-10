Москва, 10 октября 2019, 11:06 — REGNUM В русских спецслужбах нет органической безжалостности нелюди, которая как раз очень часто встречается в англосаксонских формированиях, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что в задачи спецслужб всего мира входит устранение людей, если этого требует их страна, в этом их долг, честь и обязанность. При этом, неважно, это ЦРУ, разведка Пакистана, Израиля или любой другой страны, в том числе России, если будет издан приказ. Но дело в том, что сегодня в России эти приказы не издаются, а самодеятельность исключена.
В связи с этим, Кургинян отметил, что разговор об органической жестокости русских из уст англосаксов, людей культуры Френсиса Дрейка и прочих, видится очень странным, а по сути — омерзительной ложью, которая истребляет сущность вопроса. При этом, в России были великие люди, которые очень многое сделали для своей страны вроде разведчика Павла Судоплатова, который ликвидировал бандеровского руководителя Евгения Коновальца и организовал устранение Льва Троцкого.
Напомним, что американское издание The New York Times провело «расследование», по результатам которого была опубликована «сенсационная статья» касательно деятельности секретного подразделения ГРУ за номером «29 155», которое якобы специализируется на госпереворотах и дестабилизации ситуации в других странах. По этому поводу офицер военной разведки в отставке и бывший атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве заявил об «Органичной безжалостности русских».