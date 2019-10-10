Чандигарх , , 11:14 — REGNUM Индийские пограничники засекли ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Пакистана при его попытке проникнуть на территорию Индии. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в Пограничных силах Индии (BSF).

Информаторы издания подчеркнули, что очередной пакистанский дрон был замечен в округе Фирозпур, штат Панджаб, в ночь с 9 на 10 октября. Это уже второй пакистанский БПЛА, замеченный на индийской территории за три дня. Представители полиции Панджаба отметили, что военное руководство Пакистана использует дроны для доставки оружия и боеприпасов террористам на территории Индии.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 октября ещё один пакистанский дрон предпринял попытку проникновения на территорию Индийского Панджаба, однако потерпел крушение в окрестностях деревни Аттари.