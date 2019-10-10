Тегусигальпа, , 11:03 — REGNUM В Гондурасе парламентская фракция представителей крупнейшей оппозиционной партии «Свобода и возрождение» начала сбор подписей, чтобы получить разрешение на начало процедуры импичмента в отношении президента Хуана Эрнандеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Депутаты представили секретариату Национального конгресса проект возможной процедуры импичмента в отношении Эрнандеса. Для его принятия необходимо 96 голосов «за».

Депутат Франсиско Пас отметил, что «население надеется на детальное расследование, а обвинения оставляют неприятный осадок, поскольку это — пятно, которое портит имидж всей страны».

Другой депутат, Херман Альтамирано, подчеркнул: «Мы требуем не только расследования в отношении Эрнандеса, мы также требуем созвать досрочные выборы, чтобы восстановить в Гондурасе демократию».