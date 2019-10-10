Киев, , 11:01 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко подталкивает людей к новому «майдану», заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября на пресс-конференции в Киеве.

«Ошибка Порошенко в одном, ему кажется, что он может быть лидером другого майдана», — рассказал Зеленский.

По его словам, европейские политики и СМИ пребывают в шоке от заявлений Порошенко:

«Его риторика меняется так же, как и его статус. Единственное, он забывает, что он уже не президент», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что Порошенко выступает против выполнения «формулы Штайнмайера», в частности, он против разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

«Он против разведения. Ему кажется, что по этому поводу может быть майдан. Мало того, что он немного подталкивает людей и своими средствами массовой информации, и своими действиями. Вот он гулял-гулял и случайно пришёл на майдан», — заявил Зеленский.

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Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что за акциями протеста против «формулы Штайнмайера» стоит экс-президент Украины Порошенко.

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