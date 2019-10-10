Киев, 10 октября 2019, 11:01 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко подталкивает людей к новому «майдану», заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, европейские политики и СМИ пребывают в шоке от заявлений Порошенко:
Он напомнил, что Порошенко выступает против выполнения «формулы Штайнмайера», в частности, он против разведения сил в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.
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Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что за акциями протеста против «формулы Штайнмайера» стоит экс-президент Украины Порошенко.
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