Копенгаген, , 10:56 — REGNUM Проправительственная датская социалистическая народная партия призвала выделить дополнительные 150 млн долларов для инициатив в области борьбы с климатическими изменениями в государственном бюджете на 2020 год. Эти средства, по мнению партии, могут появиться благодаря введению пошлины на выбросы СО2 для авиакомпаний.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предлагаем ввести такую пошлину, которая бы обеспечила поступление в казну порядка 150 млн долларов для осуществления инициатив по переходу на возобновляемые источники энергии. Для нашей партии важно, чтобы такие инициативы начали реализовываться уже с начала следующего года», — заявила представитель социалистов по вопросам климата Сигне Мунк — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Партия предлагает ввести пошлину в размере 8,8 долларов на рейсы в пределах ЕС, 29,4 доллара для рейсов, например, в Стамбул и 58,8 долларов на полеты из Европы в западное полушарие. Социалисты также предлагают создать фонд размером в 22 млн долларов для поддержки датской промышленности и исследований в области альтернативного использования ископаемых материалов, таких, как кокс, нефть и уголь.

Представитель партии также добавила, что социалисты с нетерпением ждут начала переговоров по новому закону о климате.